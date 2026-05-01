Ryan Friedkin a Roma: dal ritiro al mercato e al ds si decide tutto. Ed è in arrivo una fusione societaria

A Trigoria stanno per arrivare giorni decisivi. Il weekend di Ryan Friedkin nella Capitale non sarà una semplice visita di cortesia, ma l’inizio operativo della nuova Roma . Il primo dossier sul tavolo della proprietà sarà inevitabilmente quello del direttore sportivo. Massara continua a lavorare sottotraccia, concentrato soprattutto sulle uscite e sulla necessità di chiudere plusvalenze entro il 30 giugno. Ma il casting per il nuovo ds è già entrato nel vivo. La proprietà vuole un uomo di calcio, uno che conosca il campionato italiano, capace di scovare talenti e costruire squadre competitive senza sprechi. Sul tavolo ci sono profili pesanti: D’Amico, Sogliano, Manna, fino a Nani dell’Udinese. Tutti dirigenti che nelle ultime stagioni hanno lasciato tracce importanti nei rispettivi club .

Friedkin a Roma: di cosa parlerà con Gasperini dal mercato al ritiro

Intanto Gasperini si prepara a prendere in mano il Fulvio Bernardini con un peso specifico mai così forte. La fiducia dei Friedkin nei suoi confronti è totale. Tradotto: più poteri, più voce nelle decisioni, più centralità tecnica. Sul mercato, poi, arriva un segnale forte della proprietà: ci sarà un budget indipendentemente dalle cessioni per il fair play. Un dettaglio tutt’altro che marginale. Infine la struttura societaria. Come riportato da Calcio e Finanza, la Roma punta a incorporare quattro società in AS Roma Srl: Soccer Srl, ASR Soccer LP Srl, Brand Management Srl e AS Roma Real Estate Srl. Resterebbe fuori soltanto ASR Media and Sponsorship, il contenitore dei ricavi televisivi e commerciali. L’obiettivo è chiaro: semplificare, velocizzare, rendere tutto più efficiente. Una Roma più lineare nelle decisioni e più moderna nella gestione. In campo e fuori, il club sta preparando una trasformazione profonda. E questo weekend potrebbe essere il primo vero passo della nuova era giallorossa.