Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 1 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ryan Friedkin a Roma: dal ritiro al mercato e al ds si decide tutto. Ed è in arrivo una fusione societaria

Il vice presidente nella capitale: ecco cosa succederà nei prossimi giorni
Jacopo Aliprandi
2 min
TagsFriedkinRomaGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

A Trigoria stanno per arrivare giorni decisivi. Il weekend di Ryan Friedkin nella Capitale non sarà una semplice visita di cortesia, ma l’inizio operativo della nuova Roma. Il primo dossier sul tavolo della proprietà sarà inevitabilmente quello del direttore sportivo. Massara continua a lavorare sottotraccia, concentrato soprattutto sulle uscite e sulla necessità di chiudere plusvalenze entro il 30 giugno. Ma il casting per il nuovo ds è già entrato nel vivo. La proprietà vuole un uomo di calcio, uno che conosca il campionato italiano, capace di scovare talenti e costruire squadre competitive senza sprechi. Sul tavolo ci sono profili pesanti: D’Amico, Sogliano, Manna, fino a Nani dell’Udinese. Tutti dirigenti che nelle ultime stagioni hanno lasciato tracce importanti nei rispettivi club

Friedkin a Roma: di cosa parlerà con Gasperini dal mercato al ritiro

Intanto Gasperini si prepara a prendere in mano il Fulvio Bernardini con un peso specifico mai così forte. La fiducia dei Friedkin nei suoi confronti è totale. Tradotto: più poteri, più voce nelle decisioni, più centralità tecnica. Sul mercato, poi, arriva un segnale forte della proprietà: ci sarà un budget indipendentemente dalle cessioni per il fair play. Un dettaglio tutt’altro che marginale. Infine la struttura societaria. Come riportato da Calcio e Finanza, la Roma punta a incorporare quattro società in AS Roma Srl: Soccer Srl, ASR Soccer LP Srl, Brand Management Srl e AS Roma Real Estate Srl. Resterebbe fuori soltanto ASR Media and Sponsorship, il contenitore dei ricavi televisivi e commerciali. L’obiettivo è chiaro: semplificare, velocizzare, rendere tutto più efficiente. Una Roma più lineare nelle decisioni e più moderna nella gestione. In campo e fuori, il club sta preparando una trasformazione profonda. E questo weekend potrebbe essere il primo vero passo della nuova era giallorossa. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Il futuro di Paulo Dybala tra Roma e BocaI Friedkin arrivano a Roma: si costruisce la nuova Roma di Gasperini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS