Cristante, si avvicina il rinnovo con la Roma. L’obiettivo è entrare nella Top 10 della storia
Per una Roma che prende forma, ce n’è un’altra da preservare. Anche se i rinnovi sono al momento tutti bloccati - come sanno bene Dybala, Pellegrini, Celik ed El Shaarawy, in scadenza al 30 giugno - a Trigoria cominciano a fare dei ragionamenti sul futuro e non solo guardando al mercato. Il destino del capitano Cristante, ad esempio, andrà chiarito: il suo accordo termina nel 2027 e anche se Bryan sembra leggermente più indietro nella trattativa per il prolungamento rispetto a Mancini, che attende solo il via libera dei Friedkin dopo aver trovato l’accordo su ingaggio e durata, dal suo entourage (lo stesso del collega) filtra comunque ottimismo: la volontà di proseguire insieme è forte, il legame con la piazza lo è altrettanto.
Cristante, obiettivo top 10
Cristante oggi si trova a sole tre presenze dalla top 10 dei calciatori più presenti nella storia del club. Oggi è 11°, con 361 gettoni. Il mitico Masetti, portiere del primo scudetto romanista e due volte campione del mondo con l’Italia, è 10° a 364. Meno tre, dunque, con tre partite ancora da giocare.