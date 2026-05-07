Cristante, si avvicina il rinnovo con la Roma. L’obiettivo è entrare nella Top 10 della storia

Per una Roma che prende forma, ce n’è un’altra da preservare. Anche se i rinnovi sono al momento tutti bloccati - come sanno bene Dybala, Pellegrini, Celik ed El Shaarawy, in scadenza al 30 giugno - a Trigoria cominciano a fare dei ragionamenti sul futuro e non solo guardando al mercato. Il destino del capitano Cristante, ad esempio, andrà chiarito: il suo accordo termina nel 2027 e anche se Bryan sembra leggermente più indietro nella trattativa per il prolungamento rispetto a Mancini, che attende solo il via libera dei Friedkin dopo aver trovato l’accordo su ingaggio e durata, dal suo entourage (lo stesso del collega) filtra comunque ottimismo: la volontà di proseguire insieme è forte, il legame con la piazza lo è altrettanto.