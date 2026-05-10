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Dybala: "Domenica sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma"

Il fuoriclasse argentino: "Il contratto dice questo. La mia idea? Me la tengo per me"
1 min
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Paulo Dybala alla fine della folle vittoria della Roma a Parma parla ai microfoni di Sky e annuncia: "La prossima settimana sarà l'ultima partita davanti ai miei tifosi, questo dice il contratto. Se ho un'idea? Sì ma me la tengo per me". Quando poi gli è stato chiesto se la società avesse fatto un passo verso di lui per parlare del rinnovo l'argentino ha fatto un cenno negativo.

 

 

Le parole di Dybala sul suo futuro

"Il futuro? Vorrei saperlo anche io ma la società non mi ha mai contatttato. Oggi la Roma ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo che non molla mai e che dà tutto fino alla fine. Diamo il massimo per arrivare a giocare così 90 minuti. Sappiamo che non dipende da noi la Champions ma lotteremo fino alla fine".

 

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