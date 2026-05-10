Dybala: "Domenica sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi della Roma"

Paulo Dybala alla fine della folle vittoria della Roma a Parma parla ai microfoni di Sky e annuncia: "La prossima settimana sarà l'ultima partita davanti ai miei tifosi, questo dice il contratto. Se ho un'idea? Sì ma me la tengo per me". Quando poi gli è stato chiesto se la società avesse fatto un passo verso di lui per parlare del rinnovo l'argentino ha fatto un cenno negativo.