Donny è unico

Donny Malen è uno che in Italia può fare due gol a partita. No, non è un modo di dire un po’ facilone e parecchio ruffiano; non è un’esagerazione: è la semplice verità. Lo dicono i numeri della sua ancora breve esperienza nel campionato di Serie A; lo confermano le analisi delle sue prestazioni. L’olandese, a Parma, ha tirato nello specchio della porta di Suzuki cinque volte: una rete annullata (giustamente), due par