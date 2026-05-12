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martedì 12 maggio 2026
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Donny è unico

Leggi il commento sullo straordinario impatto di Malen sul campionato italiano e sulla Roma di Gasperini
Mimmo Ferretti
1 min
TagsmalenRomaGasperini
Roma

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Tutte le notizie sulla squadra

Donny Malen è uno che in Italia può fare due gol a partita. No, non è un modo di dire un po’ facilone e parecchio ruffiano; non è un’esagerazione: è la semplice verità. Lo dicono i numeri della sua ancora breve esperienza nel campionato di Serie A; lo confermano le analisi delle sue prestazioni. L’olandese, a Parma, ha tirato nello specchio della porta di Suzuki cinque volte: una rete annullata (giustamente), due par

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