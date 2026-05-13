Caos derby: spunta un altro orario. Dialoghi tra Lega e prefettura 

Sono ore di trepidazione per la data e l’orario del derby di Roma dopo la decisione della Prefettura di posticipare l'evento a lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico alla luce della finale degli Internazionali di Tennis di domenica pomeriggio. La Lega non ha ancora sciolto la riserva circa il ricorso al TAR di cui si è parlato a lungo ieri - un'azione legale minacciata da Via Rosellini che giudica negativamente la decisione del Prefetto - ma l'attesa di questi minuti dipende da una serie di ragionamenti in corso e dalla possibilità, al momento al vaglio, di anticipare la stracittadina alle ore 12 di domenica 17 maggio (e con essa le altre 4 partite di Napoli, Juve, Milan e Como legate alla contemporaneità della corsa Champions) anziché alle 12.30 (la Prefettura ha detto no) o al lunedì sera e di posticipare la finale maschile degli Internazionali a un orario successivo alle 17, cioè alle ore 18 almeno. I dialoghi sono in corso, questo è probabilmente l’ultimo appiglio per evitare che si arrivi al definitivo scontro istituzionale.