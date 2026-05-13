Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 13 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Caos derby: spunta un altro orario. Dialoghi tra Lega e prefettura 

Il match tra Roma e Lazio potrebbe trovare una collocazione diversa in calendario, in caso di slittamento serale della finale maschile degli Internazionali d'Italia
Giorgio Marota
2 min
TagsRomaLazioderby
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Sono ore di trepidazione per la data e l’orario del derby di Roma dopo la decisione della Prefettura di posticipare l'evento a lunedì 18 maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico alla luce della finale degli Internazionali di Tennis di domenica pomeriggio. La Lega non ha ancora sciolto la riserva circa il ricorso al TAR di cui si è parlato a lungo ieri - un'azione legale minacciata da Via Rosellini che giudica negativamente la decisione del Prefetto - ma l'attesa di questi minuti dipende da una serie di ragionamenti in corso e dalla possibilità, al momento al vaglio, di anticipare la stracittadina alle ore 12 di domenica 17 maggio (e con essa le altre 4 partite di Napoli, Juve, Milan e Como legate alla contemporaneità della corsa Champions) anziché alle 12.30 (la Prefettura ha detto no) o al lunedì sera e di posticipare la finale maschile degli Internazionali a un orario successivo alle 17, cioè alle ore 18 almeno. I dialoghi sono in corso, questo è probabilmente l’ultimo appiglio per evitare che si arrivi al definitivo scontro istituzionale.

Il ruolo della Federazione Italiana Tennis e Padel

In questo scenario entrerebbe in gioco un terzo attore, fin qui rimasto sullo sfondo: la Federazione Italiana Tennis e Padel. Secondo quanto filtra, sarebbe già stata inoltrata una richiesta alla FITP in tal senso per posticipare di mezz’ora o di un’ora l’atto conclusivo del torneo del Foro Italico.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Caos Roma-Lazio, uno scontro istituzionaleRoma-Lazio e la corsa Champions

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS