La Roma ai suoi tifosi: "Stiamo lavorando affinché il derby si possa giocare domenica"

"L’AS Roma - pur nel doveroso rispetto delle decisioni che verranno prese dalle Istituzioni competenti e preposte per legge - comprende pienamente il legittimo disappunto espresso dai propri tifosi in queste ore". Inizia così il comunicato che la Roma ha diffuso tramite il proprio sito, con il quale si schiera a sostegno dei sostenitori giallorossi, che hanno minacciato di non entrare allo stadio. "Sappiamo bene quanto sacrificio, passione e organizzazione personale - prosegue il comunicato - comporti seguire la squadra per gli abbonati, ma anche e soprattutto e per chi vive lo Stadio come momento integrante della propria vita. Per questo motivo il Club sta lavorando incessantemente in ogni sede opportuna, affinché la gara possa essere disputata domenica , nella convinzione che debbano essere tutelati i diritti di ogni cittadino, tifoso e abbonato giallorosso".

La Roma: "Difenderemo i nostri tifosi"

"La Roma - conclude il club - ha sempre riconosciuto nel proprio pubblico un patrimonio unico di appartenenza, responsabilità ed amore per questi colori. È proprio nei momenti più complessi e difficili che il senso di appartenenza, che da sempre lega squadra e tifosi, assume un valore ancora più profondo. Qualunque sarà la decisione finale, il Club continuerà a difendere strenuamente la passione dei propri sostenitori, con rispetto e determinazione, certo della maturità e dell’attaccamento che il popolo romanista ha sempre dimostrato e che è e sarà sempre motivo di orgoglio unico per tutta la AS Roma".