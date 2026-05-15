L’ascesa di Ryan Friedkin: papà Dan lo ha messo al comando della Roma

L’ultima volta Dan Friedkin ha fatto tappa a Roma non perché la squadra fosse prima in classifica, ma per presenziare all’assemblea dell’EFC, l’associazione europea dei club, in cui ha un ruolo di prim’ordine all’interno del board. Il 7 ottobre il 289° uomo più ricco del mondo (secondo Forbes) planò col proprio aereo privato sulla Città Eterna e, con l’occasione, fece pure un salto a Trigoria. È sbagliato dire che la Roma non sia al centro dei suoi pensieri, però va anche detto che in prima persona se ne sta occupando sempre di meno. È il concetto stesso di delega nella visione di una proprietà americana che qui trova piena attuazione: Dan ha spedito il figlio Corbin a Roma subito dopo l’addio di Ranieri e adesso ha inviato Ryan per affrontare - di petto - tutte le questioni rimaste irrisolte dentro e fuori dal centro sportivo.