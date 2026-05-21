Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 21 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Un castigo collettivo

Leggi il commento sul divieto di trasferta che attende ancora una volta il tifo organizzato della Roma, anche nella partita che può valere la Champions League
Cristiano Gatti
1 min
TagsVeronaRomaGasperini
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Saccheggiando il manuale dei luoghi comuni, una volta la chiamavano cornice di pubblico delle grandi occasioni. Verona, domenica, sotto un cielo di stelle: la Roma gioca la partita della vita, di questa nuova vita col Gasp, in tribuna il suo popolo colorito e accalorato, effetti speciali e striscioni geniali (quella curva detiene parecchi copyright memorabili), cori de core, Tacci e Daje, sembra più di essere all’Olimpico che al

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS