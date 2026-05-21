Un castigo collettivo

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Saccheggiando il manuale dei luoghi comuni, una volta la chiamavano cornice di pubblico delle grandi occasioni. Verona, domenica, sotto un cielo di stelle: la Roma gioca la partita della vita, di questa nuova vita col Gasp, in tribuna il suo popolo colorito e accalorato, effetti speciali e striscioni geniali (quella curva detiene parecchi copyright memorabili), cori de core, Tacci e Daje, sembra più di essere all’Olimpico che al
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