Un castigo collettivo

Saccheggiando il manuale dei luoghi comuni, una volta la chiamavano cornice di pubblico delle grandi occasioni. Verona, domenica, sotto un cielo di stelle: la Roma gioca la partita della vita, di questa nuova vita col Gasp, in tribuna il suo popolo colorito e accalorato, effetti speciali e striscioni geniali (quella curva detiene parecchi copyright memorabili), cori de core, Tacci e Daje, sembra più di essere all’Olimpico che al