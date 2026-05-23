Viaggio nel passato di Malen: "Un fenomeno già a cinque anni"

Ci sono luoghi che il calcio non cancella mai. Campi battuti dal vento, paesini minuscoli, porte arrugginite e pomeriggi infiniti passati con un pallone tra i piedi. Per Donyell Malen tutto è cominciato lì, a Wieringen, paesino di cinquemila anime nella provincia dell’Olanda Settentrionale prima di essere accorpato al comune di Hollands Kroon. Un angolo di mondo dove il talento ha iniziato a correre prima ancora di capire quanto sarebbe diventato grande. Il passato non si dimentica, proprio come ha scritto Donny nella lettera che ci ha regalato. E allora vale la pena tornare all’inizio del viaggio, quando il futuro attaccante della Roma era soltanto un bambino che faceva impazzire tutti al VV Succes. Aveva cinque anni. Un’età in cui normalmente si rincorre il pallone senza sapere bene cosa fare, mentre lui lasciava già intravedere qualcosa di diverso. «Eppure si capiva già che aveva qualcosa in più rispetto agli altri», ha raccontato al nostro giornale René de Kort, uno dei suoi primi allenatori. E il racconto sembra uscito da una favola calcistica. «Lo notavamo perché si metteva a palleggiare a bordocampo aspettando di giocare: 105, 106, 107, 108 palleggi di fila. E andava avanti… Quando ha cominciato a giocare le partite la sua squadra non ha più smesso di vincere. E così ha fatto nelle altre categorie: prendeva palla, cominciava a dribblare tutti i giocatori in campo e segnava. Avversari alti, bassi, più grossi, non importava: nascondeva la palla a tutti». Un predestinato, insomma.