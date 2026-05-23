Roma, la lista di Gasperini: N'Dicka e Pellegrini a Verona pur non convocati
Tutti al Betegodi. Perché c'è una Champions da rinconquistare dopo un esilio di oltre 7 anni dall'ultima partita nell'Europa che conta. Gasperini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Verona, valida per l'ultima giornata di campionato. Niente da fare per Pellegrini che non ha recuperato e non sarà a disposizione.
Out anche N'Dicka per squalifica, mentre Koné è rientrato dopo aver saltato il derby. Da segnalare, comunque, che sia Pellegrini che N'Dicka saranno insieme alla squadra anche se non potranno scendere in campo per difendere i colori della Roma.
La lista della Roma per il Verona
Questa la lista dei 23: Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi. Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulè, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.