Roma, la lista di Gasperini: N'Dicka e Pellegrini a Verona pur non convocati

Tutti al Betegodi. Perché c'è una Champions da rinconquistare dopo un esilio di oltre 7 anni dall'ultima partita nell'Europa che conta. Gasperini ha convocato 23 giocatori per la sfida di domani in casa del Verona, valida per l'ultima giornata di campionato. Niente da fare per Pellegrini che non ha recuperato e non sarà a disposizione.