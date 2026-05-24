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domenica 24 maggio 2026
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El Shaarawy, the last dance: “Adesso manca l’ultimo passo”

Stephan all’ultima assoluta con la maglia della Roma. Squadra in hotel dopo l’allenamento di questa mattina, alle 19.15 l’arrivo al Bentegodi. Non confermata la presenza di Ryan Friedkin
Chiara Zucchelli
2 min
TagsRomaVeronaEl Shaarawy
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Oggi è davvero l’ultima. Dopo il bellissimo abbraccio nel derby, Stephan El Shaarawy indossa questa sera per l’ultima volta la maglia della Roma. Lo fa a Verona, dove alle 20.45 al Bentegodi c’è una qualificazione Champions da prendere. “Dipende da noi, abbiamo tanto entusiasmo e fiducia, ci mancano 90’ e siamo pronti e attenti”, le sue parole a Dazn. La Roma ci arriva dopo una settimana che sembrava infinita: “Il derby ci ha dato carica, fiducia, arriviamo alla partita di Verona pronti, preparati e convinti. Questa qualificazione ce la meritiamo per tutto il percorso che abbiamo fatto. Il nostro segreto? Il campionato italiano permette di cambiare tutto da una domenica all’altra. Adesso siamo qui a giocarcela, ma ci manca un ultimo passo per rendere questa stagione memorabile”. Memorabile è stato anche il suo saluto all’Olimpico: “La Roma mi ha dato tantissimo, sia la società che la città. Sono cresciuto tantissimo, sono stato davvero bene, è una piazza che ti accoglie e dà amore e affetto. Sono stato bene questi anni e ricevere quel saluto è stata una grandissima emozione, così come l’abbraccio dei compagni. È stata una bellissima storia”.

 

 

Roma, l’attesa in hotel prima del Verona

El Shaarawy, come i suoi compagni, stamattina dopo colazione ha sostenuto un allenamento in un campo poco distante dall’albergo. Ci sono tutti, eccezion fatta per Wesley, squalificato ma rimasto a Roma, e Tsimikas, con la febbre. Pellegrini (ma non c’erano dubbi) e N’Dicka (molto apprezzato) sono partiti ieri con il gruppo, pure se infortunati. Non si è visto il vice presidente Ryan Friedkin: la sua presenza allo Stadio questa sera non è stata confermata. Seguita da 1500 tifosi, non residenti a Roma, la squadra sarà allo stadio intorno alle 19.15. Alle 20.45 si scende in campo.

 

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