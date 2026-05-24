El Shaarawy, the last dance: “Adesso manca l’ultimo passo”

Oggi è davvero l’ultima. Dopo il bellissimo abbraccio nel derby, Stephan El Shaarawy indossa questa sera per l’ultima volta la maglia della Roma. Lo fa a Verona, dove alle 20.45 al Bentegodi c’è una qualificazione Champions da prendere. “Dipende da noi, abbiamo tanto entusiasmo e fiducia, ci mancano 90’ e siamo pronti e attenti”, le sue parole a Dazn. La Roma ci arriva dopo una settimana che sembrava infinita: “Il derby ci ha dato carica, fiducia, arriviamo alla partita di Verona pronti, preparati e convinti. Questa qualificazione ce la meritiamo per tutto il percorso che abbiamo fatto. Il nostro segreto? Il campionato italiano permette di cambiare tutto da una domenica all’altra. Adesso siamo qui a giocarcela, ma ci manca un ultimo passo per rendere questa stagione memorabile”. Memorabile è stato anche il suo saluto all’Olimpico: “La Roma mi ha dato tantissimo, sia la società che la città. Sono cresciuto tantissimo, sono stato davvero bene, è una piazza che ti accoglie e dà amore e affetto. Sono stato bene questi anni e ricevere quel saluto è stata una grandissima emozione, così come l’abbraccio dei compagni. È stata una bellissima storia”.