Gasperini, l’omino di ferro che piega il ferro

Quando alla fine quei ragazzacci pericolosamente inclini al godimento nel paese del Bentegodi altrui lo hanno preso per le ascelle, poi per le gambe, e lanciato più volte in aria, quell’omarino di ferro che sa come piegare il ferro, ma ora fragile e anche un po’ spaventato, abbiamo temuto per lui ma, soprattutto, ci siamo chiesti: che cosa diavolo stavano davvero lanciando in aria quelle belve felici? Registrato all’anagrafe come Gian Piero Ga