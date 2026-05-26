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martedì 26 maggio 2026
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Gasperini, l’omino di ferro che piega il ferro

Leggi il commento sulla romanizzazione del tecnico di Grugliasco: accolto con diffidenza, ora amato da tutti
Giancarlo Dotto
1 min
TagsGasperiniRoma
Roma

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Quando alla fine quei ragazzacci pericolosamente inclini al godimento nel paese del Bentegodi altrui lo hanno preso per le ascelle, poi per le gambe, e lanciato più volte in aria, quell’omarino di ferro che sa come piegare il ferro, ma ora fragile e anche un po’ spaventato, abbiamo temuto per lui ma, soprattutto, ci siamo chiesti: che cosa diavolo stavano davvero lanciando in aria quelle belve felici? Registrato all’anagrafe come Gian Piero Ga

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