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Lino Banfi: "Dybala illumina, Friedkin investirà. El Shaarawy da film"© LAPRESSE

Lino Banfi: "Dybala illumina, Friedkin investirà. El Shaarawy da film"

L'attore: "A Parma un miracolo, stavo per spegnere la tv. Quando sono andato a Trigoria i giocatori si sono emozionati"
Lorenzo Scalia
1 min
TagsRoma
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ROMA - Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Entrato nell’immaginario collettivo del calcio grazie all’interpretazione di Oronzo Canà nel cult "L’allenatore nel pallone", Banfi ha saputo regalare al pubblico un personaggio diventato leggenda. A pochi mesi dalla torta dei 90 anni, il suo grande amore per i colori della Roma è

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