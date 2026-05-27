Lino Banfi: "Dybala illumina, Friedkin investirà. El Shaarawy da film"

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ROMA - Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Entrato nell’immaginario collettivo del calcio grazie all’interpretazione di Oronzo Canà nel cult "L’allenatore nel pallone", Banfi ha saputo regalare al pubblico un personaggio diventato leggenda. A pochi mesi dalla torta dei 90 anni, il suo grande amore per i colori della Roma è
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