Lino Banfi: "Dybala illumina, Friedkin investirà. El Shaarawy da film"

ROMA - Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiana. Entrato nell’immaginario collettivo del calcio grazie all’interpretazione di Oronzo Canà nel cult "L’allenatore nel pallone", Banfi ha saputo regalare al pubblico un personaggio diventato leggenda. A pochi mesi dalla torta dei 90 anni, il suo grande amore per i colori della Roma è