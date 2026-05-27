Pellegrini esclusivo: "Due o tre cose che voglio chiarire"

Siamo stati ospiti a casa del capitano della Roma e di sua moglie Veronica Martinelli. Domani, in edicola e sul sito, un racconto inedito a due voci

Lorenzo Pellegrini e sua moglie, Veronica Martinelli, ci hanno ospitato a casa loro per un'intervista a due voci in cui chiariscono tante cose che sono state dette e scritte in questi anni. In attesa di decidere con i Friedkin il suo futuro, il capitano della Roma si racconta a cuore aperto: "Arrivare in Champions è stata una liberazione". Accanto a lui la compagna di una vita, da un anno anche imprenditrice: "Siamo una coppia che non finge. E ho sempre visto tutti i sacrifici fatti da Lorenzo". Domani, in edicola e sul sito, un appuntamento da non perdere.

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