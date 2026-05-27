Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 27 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pellegrini esclusivo: "Due o tre cose che voglio chiarire"© Foto Maw

Pellegrini esclusivo: "Due o tre cose che voglio chiarire"

Siamo stati ospiti a casa del capitano della Roma e di sua moglie Veronica Martinelli. Domani, in edicola e sul sito, un racconto inedito a due voci
1 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra
Lorenzo Pellegrini e sua moglie, Veronica Martinelli, ci hanno ospitato a casa loro per un'intervista a due voci in cui chiariscono tante cose che sono state dette e scritte in questi anni. In attesa di decidere con i Friedkin il suo futuro, il capitano della Roma si racconta a cuore aperto: "Arrivare in Champions è stata una liberazione". Accanto a lui la compagna di una vita, da un anno anche imprenditrice: "Siamo una coppia che non finge. E ho sempre visto tutti i sacrifici fatti da Lorenzo". Domani, in edicola e sul sito, un appuntamento da non perdere.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

La Roma sogna con un mercato topDan Friedkin ha chiamato Gasperini

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS