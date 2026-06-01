Roma, adesso serve un scatto per accontentare la Uefa: svelata la strategia del club

La filosofia dell’Uefa è semplice e al tempo stesso complessa da attuare: più generi ricavi, più attrai sponsor, più l’azionista immette liquidità e più investi in infrastrutture, settori giovanili e calcio femminile (oltre che in progetti sociali) e maggiormente si allenta la morsa del fair play finanziario. A Trigoria queste leve stanno provando ad azionarle da tempo. Al Bernardini, dopotutto, non sono più i giorni del campo e delle prove tattiche, bensì dei ragionieri e degli uomini che cercando di far quadrare i conti puntano a consegnare al nuovo ds il quadro meno drammatico possibile nel quale operare. In qualsiasi caso, la Roma si trova davanti a un bivio: accettare un’altra sessione di sacrifici così da chiudere subito il settlement agreement, l’accordo con Nyon per rientrare dopo aver sforato i limiti della sostenibilità, oppure rimandare di un’ulteriore stagione la scadenza, operando con maggior libertà e contando di mettere nel prossimo bilancio i proventi della Champions oltre che del nuovo sponsor di maglia. Sacrifici significa almeno una cessione dolorosa - Koné, Soulé e N’Dicka quelli indiziati -, rimandare vuol dire tenersi la spada di Damocle sopra la testa anche a giugno del 2027, un peso in più da gestire con il Centenario in arrivo.