Roma, D'Amico in arrivo: il sì ad un passo, poi si penserà ai rinnovi

L’attesa sta per finire., un matrimonio annunciato che ha richiesto qualche giorno in più del previsto ma che adesso vede il traguardo sempre più vicino. Il diesse aspetta l’ultimoper chiudere la sua avventura a Bergamo e trasferirsi al Fulvio Bernardini entro la fine della settimana. Tra oggi e domani potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Un passaggio formale prima di iniziare una nuova sfida che la Roma considera fondamentale per il proprio futuro. Non è un caso che. I due hanno costruito insieme una delle pagine più brillanti della recente storia atalantina, condividendo intuizioni, programmazione e risultati. A Bergamo il ds è stato protagonista assoluto nella costruzione di una squadra capace di portare a casa un trofeo storico come l’Europa League, di conquistare per tre volte la qualificazione ine di generare plusvalenze di enorme valore. Un percorso che ha consolidato la sua reputazione tra i dirigenti più apprezzati del calcio italiano. Proprio quel rapporto di fiducia con Gasp rappresenta uno degli aspetti più importanti dell’operazione. Il tecnico voleva un dirigente con cui condividere idee, strategie e visione calcistica. Una sintonia ritenuta indispensabile per accelerare la crescita della nuova Roma e per evitare quelle incomprensioni che avevano caratterizzato il recente passato. L’arrivo di D’Amico, inoltre, sbloccherà altri dossier già pronti sul tavolo. In agenda ci sono infatti i, due pilastri individuati da Gasperini come elementi centrali del nuovo progetto giallorosso. Il tecnico ne ha chiesto espressamente la permanenza e la società è pronta a muoversi di conseguenza. Prima il direttore sportivo, poi il resto. La Roma sta completando un tassello considerato decisivo per dare forma alla nuova era.