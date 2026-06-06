Totti entusiasta della Roma: "Non pensavo potesse arrivare in Champions. Mondiale? Senza l'Italia è diverso"

Presente a Istanbul per una tappa del EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, Francesco Totti ha affrontato diversi temi: dalla Turchia di Vincenzo Montella, passando per l'assenza dell'Italia al Mondiale, fino alla Roma e a Rino Gattuso. Il primo pensiero di Totti è stato proprio per il commissario tecnico della nazionale turca, l'Aeroplanino, con cui ha condiviso tante stagioni in giallorosso: "Ha intrapreso questo lavoro e sta facendo grandi cose. Gli auguro tutto il meglio perché è alla sua prima esperienza da allenatore in un Mondiale così importante e con un Paese così affascinante. Sono sicuro che farà il massimo per portare la Turchia il più avanti possibile". L'ex numero 10 romanista ha poi spiegato come già da calciatore si potessero intravedere le qualità da allenatore di Montella: "Le basi, quando era giocatore, già ce le aveva. Ogni tanto parlava del fatto che avrebbe voluto fare l’allenatore e aveva un’intelligenza differente rispetto a tanti altri. Poi un conto è dirlo e un conto è farlo. Però penso che abbia tutte le potenzialità per fare grandi cose e gli auguro veramente il meglio".