Totti entusiasta della Roma: "Non pensavo potesse arrivare in Champions. Mondiale? Senza l'Italia è diverso"
Presente a Istanbul per una tappa del EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, Francesco Totti ha affrontato diversi temi: dalla Turchia di Vincenzo Montella, passando per l'assenza dell'Italia al Mondiale, fino alla Roma e a Rino Gattuso. Il primo pensiero di Totti è stato proprio per il commissario tecnico della nazionale turca, l'Aeroplanino, con cui ha condiviso tante stagioni in giallorosso: "Ha intrapreso questo lavoro e sta facendo grandi cose. Gli auguro tutto il meglio perché è alla sua prima esperienza da allenatore in un Mondiale così importante e con un Paese così affascinante. Sono sicuro che farà il massimo per portare la Turchia il più avanti possibile". L'ex numero 10 romanista ha poi spiegato come già da calciatore si potessero intravedere le qualità da allenatore di Montella: "Le basi, quando era giocatore, già ce le aveva. Ogni tanto parlava del fatto che avrebbe voluto fare l’allenatore e aveva un’intelligenza differente rispetto a tanti altri. Poi un conto è dirlo e un conto è farlo. Però penso che abbia tutte le potenzialità per fare grandi cose e gli auguro veramente il meglio".
La stima per Yildiz: "Si sacrifica tantissimo. Un dieci? No, un nove e mezzo"
Spazio poi ai talenti della nazionale turca. Su Kenan Yildiz, stella della Juventus, Totti ha dichiarato: "È un ragazzo giovane sul quale tutti hanno aspettative altissime. Si sacrifica tantissimo per la squadra, è un giocatore tecnico ed evolutivo. Penso che possa dare una grossa mano alla Turchia. Se è un dieci? Un nove e mezzo, dai. I dieci sono altri, penso". Parole di stima anche per Arda Guler: "Stiamo parlando di un altro grande giocatore. Anche lui è un ragazzo che può fare la differenza e la farà sicuramente. Vedremo un grande Mondiale con questi grandi giocatori".
"Senza Italia è un Mondiale diverso, ma non solo per noi italiani"
Inevitabile poi il tema dell'Italia, assente per il terzo Mondiale consecutivo. Totti non ha nascosto il proprio dispiacere: "Senza Italia è un Mondiale diverso. Non solo per noi italiani, ma per tutto il mondo, perché l’Italia è una delle nazionali più affascinanti e importanti. È sempre bello vederla in una competizione così importante. Quando mancano queste squadre manca un bel pezzo di Mondiale. A noi dispiace tantissimo perché è il terzo consecutivo e non ne possiamo fare a meno. Quando non si vince tante cose non vanno. Adesso stare qui a dire che è mancato questo o quell’altro è difficile. Penso che, durante questo percorso, quando le cose non vanno la colpa sia un po’ di tutti [...] Non c’è una squadra in particolare che tiferò senza Italia. Spero soltanto che sia un grande Mondiale, che ci divertiremo e che vedremo anche qualche sorpresa in più".
Gattuso alla Lazio: "Vedremo di che pasta è fatto"
Nel corso dell'intervista Totti ha parlato anche di Rino Gattuso, pronto a iniziare la propria avventura sulla panchina della Lazio dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali come ct: "Rino ha questa forza e questa voglia di mettersi sempre in mostra. È un allenatore che per me farà grandi successi. Verrà a Roma, lo incontrerò e vedremo di che pasta è fatto, anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre. Quando ci vedremo lui parlerà della Lazio, io parlerò della Roma. Vedremo. Potremmo parlare anche di altre cose che non c’entrano né con la Roma né con la Lazio".
Le parole sulla qualificazione in Champions della Roma
Poi, sulla qualificazione in Champions dei giallorossi, l'ex capitano della Roma si è espresso così: "Sinceramente non pensavo che la Roma potesse arrivare in zona Champions, anche perché fino all’ultima giornata non dipendeva soltanto dalla Roma. Diciamo che le altre hanno un po’ buttato via la qualificazione e la Roma è stata brava a capire l’importanza del momento e a restare sempre dietro a questi grandi club. È riuscita a ribaltare una situazione che nessuno si aspettava".
Presente a Istanbul per una tappa del EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, Francesco Totti ha affrontato diversi temi: dalla Turchia di Vincenzo Montella, passando per l'assenza dell'Italia al Mondiale, fino alla Roma e a Rino Gattuso. Il primo pensiero di Totti è stato proprio per il commissario tecnico della nazionale turca, l'Aeroplanino, con cui ha condiviso tante stagioni in giallorosso: "Ha intrapreso questo lavoro e sta facendo grandi cose. Gli auguro tutto il meglio perché è alla sua prima esperienza da allenatore in un Mondiale così importante e con un Paese così affascinante. Sono sicuro che farà il massimo per portare la Turchia il più avanti possibile". L'ex numero 10 romanista ha poi spiegato come già da calciatore si potessero intravedere le qualità da allenatore di Montella: "Le basi, quando era giocatore, già ce le aveva. Ogni tanto parlava del fatto che avrebbe voluto fare l’allenatore e aveva un’intelligenza differente rispetto a tanti altri. Poi un conto è dirlo e un conto è farlo. Però penso che abbia tutte le potenzialità per fare grandi cose e gli auguro veramente il meglio".
La stima per Yildiz: "Si sacrifica tantissimo. Un dieci? No, un nove e mezzo"
Spazio poi ai talenti della nazionale turca. Su Kenan Yildiz, stella della Juventus, Totti ha dichiarato: "È un ragazzo giovane sul quale tutti hanno aspettative altissime. Si sacrifica tantissimo per la squadra, è un giocatore tecnico ed evolutivo. Penso che possa dare una grossa mano alla Turchia. Se è un dieci? Un nove e mezzo, dai. I dieci sono altri, penso". Parole di stima anche per Arda Guler: "Stiamo parlando di un altro grande giocatore. Anche lui è un ragazzo che può fare la differenza e la farà sicuramente. Vedremo un grande Mondiale con questi grandi giocatori".