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Lo Scudetto della Roma torna in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

Lo Scudetto della Roma torna in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio

A 25 anni dal trionfo del 2001, disponibili da mercoledì 17 giugno le copie anastatiche del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo dedicate alla conquista del titolo giallorosso
1 min
Roma

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Lo Scudetto della Roma torna in edicola* con il Corriere dello Sport-Stadio. Per celebrare il 25° anniversario del trionfo del 17 giugno 2001, il Corriere dello Sport-Stadio propone un'esclusiva uscita da collezione: un cartonato speciale che racchiude le copie anastatiche del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo dedicate alla conquista del terzo Scudetto della Roma.

Un viaggio nel tempo attraverso le immagini e i titoli che accompagnarono una delle giornate più emozionanti per il popolo giallorosso. Un documento storico che permette di riscoprire l'entusiasmo, l'attesa e la gioia di una squadra capace di entrare per sempre nel cuore dei suoi tifosi. Dal 17 giugno in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio.


*Iniziativa disponibile in tutte le edicole del Lazio. Se non lo trovi in edicola, scrivi a scudettoroma25@corrieredellosport.it indicando nome, cognome, codice edicola, ragione sociale e distributore: ti sarà inviato direttamente nella tua edicola di riferimento.

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