Il Borussia Dortmund fa sul serio per Soulé: la Roma fissa il prezzo

ROMA - Il Borussia Dortmund può risolvere un grande problema a D’Amico, ma ci sono solo tredici giorni a disposizione e adesso serve accelerare. C’è un nome che più di tutti può sbloccare l’estate della Roma . È quello di Matias Soulé . Il talento argentino è diventato il principale indiziato per la grande plusvalenza che il club deve realizzare entro il 30 giugno per soddisfare le richieste dell’Uefa e, allo stesso tempo, alimentare il progetto tecnico che porta dritto a Greenwood. Il sacrificio necessario, quello che può garantire la boccata d’ossigeno economica decisiva. Il Borussia Dortmund si è mosso con decisione e rappresenta oggi il candidato più concreto per l’acquisto dell’argentino. Il club tedesco ha allacciato i primi contatti con l’agente di Soulé , Martin Guastadisegno, a Milano in questi giorni dopo aver fatto precedentemente tappa anche a Trigoria: un lavoro silenzioso ma costante, finalizzato a preparare il terreno per un trasferimento che appare sempre più possibile. Anche Soulé ha ormai compreso la direzione degli eventi, e da Mar del Plata, dove si sta allenando con il suo preparatore personale in vista della nuova stagione, aspetta sviluppi.

Gli incedibili della Roma

La strategia giallorossa è ormai delineata. Gasperini ha indicato le sue priorità e, quindi, l’incedibilità di Koné e N’Dicka. Il tecnico considera entrambi pedine fondamentali del nuovo corso e ha fatto sapere di voler costruire la squadra attorno alle sue certezze. Per questo motivo la Roma proverà a resistere agli assalti provenienti dall’estero: l’Arsenal segue con attenzione il francese, mentre il Bournemouth continua a monitorare l’ivoriano. Due situazioni delicate che il club vuole gestire senza privarsi dei propri titolari.

Numeri

Dal punto di vista economico, l’operazione avrebbe un peso enorme. Soulé ha oggi un valore residuo a bilancio di 15,5 milioni di euro. Una cessione attorno ai 40 milioni garantirebbe alla Roma una plusvalenza compresa tra i 24 e i 25 milioni. Nelle casse juventine finirebbero meno di due milioni di euro per quel 10% sulla plusvalenza. Sul fronte delle pretendenti, però, il Dortmund non è solo. Sul talento argentino si registrano interessamenti anche dalla Premier League, dalla Spagna con l’Atletico Madrid, oltre a sondaggi provenienti dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Un mercato ampio che testimonia quanto il profilo dell’ex bianconero continui ad avere grande appeal a livello internazionale.

Affondo per Soulé

I tedeschi, tuttavia, sembrano avere una motivazione in più. Lo stipendio attuale di Soulé, pari a 2 milioni di euro netti a stagione più 500 mila euro di bonus, è assolutamente sostenibile per il Borussia. Soprattutto perché l’argentino corrisponde perfettamente all’identikit richiesto da Kovac. L’allenatore ha chiesto con forza un nuovo trequartista di qualità dopo la partenza di Brandt. Il diesse Ole Book è al lavoro da settimane alla ricerca del profilo capace di fare la differenza: Soulé è tra i nomi più apprezzati e rappresenta una soluzione che unisce talento, prospettiva e margini di crescita. La partita è aperta, ma il quadro si fa sempre più chiaro. La Roma ha individuato il sacrificio necessario per proteggere i pilastri scelti da Gasperini, sistemare i conti e alimentare le ambizioni del nuovo progetto.