Greenwood e Summerville per una Roma da sogno in attacco: cosa vorrebbe Gasperini

ROMA - Servono due ali per volare, non c’è altro modo per proiettarsi nel firmamento della Champions. È il tasto - dolente - sul quale Gasperini batte più o meno da un anno, da quando chiedeva a gran voce Sancho e ha dovuto aspettare sei mesi per Zaragoza e Venturino, due che non hanno lasciato il segno. «Non commettiamo lo stesso errore», avrebbe sussurrato Gian Piero alla società nei vari colloqui avvenuti a campionato finito, programmando il futuro imminente. Ryan Friedkin gli ha promesso almeno due colpi davanti. La rosa dei nomi è ampia, due calciatori però rispecchiano appieno i desideri dell’allenatore: Mason Greenwood e Crysencio Summerville . Due attaccanti esplosivi e tecnici, capaci di attaccare la profondità e cucire il gioco tra le linee, in grado di creare la superiorità numerica sull’esterno e pure di accentrarsi (e vedere la porta) per dialogare con Malen, il riferimento offensivo appena riscattato (per 25 milioni), tra i primi sponsor soprattutto di Summerville, col quale condivide l’attacco della nazionale olandese.

Scogli per Summerville e Greenwood

Lo scoglio della concorrenza su Summerville, quello della valutazione per Greenwood. Sembrano due ostacoli insormontabili, eppure la Roma sta tentando di aggirarli con astuzia. Ad esempio, dalla Francia continuano a dare il Psg molto interessato all’ala olandese. Come poter contrastare il fascino della società campione d’Europa? Con un progetto che proponga in primis la titolarità - fare la riserva, pur se in una squadra di stelle, a 24 anni non dev’essere il massimo - e poi che metta sul piatto delle concrete opportunità di crescita anche di natura tecnico-tattica. Gasperini è conosciuto in Europa come un allenatore che migliora i calciatori che allena. Nei primi contatti avuti con l’entourage di Summerville queste carte sono state calate, mentre parallelamente è sceso in campo anche Malen, col quale il rapporto è ottimo dentro e fuori dal campo. Il calciatore, comunque, è stato avvicinato anche dal Manchester United. Il West Ham, dopo la retrocessione, lo venderà al miglior offerente, rispettando però la volontà del ragazzo. Ecco perché questa lunga e complessa tela va tessuta ancora un po’.

Con Greenwood la trattativa è ancora più avviata. Il calciatore ha dato la sua disponibilità a un accordo da 4,5 milioni più bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili, per poi arrivare negli anni a cifre da top player. Per acquistare il cartellino Friedkin sta preparando un’intricata offerta da 40 milioni di euro bonus inclusi, accompagnata da una percentuale sulla futura rivendita del superiore al 10%, così da avvicinare le richieste del Marsiglia, che il prezzo lo ha fissato a 55. Il piano prevede un prestito oneroso immediato da almeno 5 milioni, un obbligo di riscatto a 25 oltre ad altri 10 di bonus garantiti.

Gasperini li vorrebbe entrambi perché la rosa non ha attaccanti con queste caratteristiche. E come disse un anno fa «il nostro obiettivo dipenderà da quanto sapremo rafforzarci in attacco». Su Dybala e Pellegrini si è già espresso: li vuole con sé perché alzano notevolmente il tasso tecnico della squadra. Ecco perché Soulé resta il profilo sulla carta forse più sacrificabile: Matias non ha ancora il pedigree qualitativo Paulo e Lorenzo, non raggiunge il picco di imprevedibilità e pericolosità offensiva dei due obiettivi principali e soprattutto può finanziare un colpo portando in cassa oltre 40 milioni generando anche una succosa plusvalenza.