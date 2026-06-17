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La Roma studia la cessione di Dovbyk: ecco la cifra minima per partire

Il club giallorosso fa i conti e calcola il prezzo con cui riuscirebbe a generare plusvalenza
Giorgio Marota
1 min
TagsRomaDovbyk
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I 38 mlioni di euro che la Roma ha speso per Dovbyk tra parte fissa e bonus rappresentano il punto di partenza per ogni ragionamento sul futuro dell’ucraino. Calcolando la quota di ammortamento annuale, in base alle due stagioni già trascorse nella Capitale, la Roma potrebbe avere un guadagno con qualsiasi offerta superiore ai 23 milioni di euro. Non una cifra banale alla luce delle 30 assenze collezionate da Dovbyk nell’ultima stagione a causa di infortuni e ricadute. Betis e Villarreal in Spagna hanno già chiesto informazioni, ma anche dalla Bundesliga qualcosa potrebbe muoversi la prossima settimana. 

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