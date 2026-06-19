Nuovo stadio Roma, l’iter decolla con Dybala nei rendering

Uno stadio «di interesse strategico nazionale», con il bollino di autenticità del commissario Sessa e un’accelerazione già evidente dalla procedura di valutazione e approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, tanto che ieri è già arrivato il primo parere positivo nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, quello della commissione impianti sportivi del Coni. Il progetto della nuova casa della Roma ora viaggia a ritmi spediti e, guardando al futuro, descrive già una serie di volontà ambiziose. In una relazione tecnica del comune sono stati aggiornati alcuni dettagli rispetto allo stadio di Pietralata, che avrà 60.605 posti e una Curva in grado di ospitare 23 mila posti creando un vero e proprio “muro giallorosso” ispirato ai grandi impianti europei, come quello di Dortmund.