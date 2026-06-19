Nuovo stadio Roma, l’iter decolla con Dybala nei rendering
Uno stadio «di interesse strategico nazionale», con il bollino di autenticità del commissario Sessa e un’accelerazione già evidente dalla procedura di valutazione e approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, tanto che ieri è già arrivato il primo parere positivo nell’ambito della Conferenza dei Servizi decisoria, quello della commissione impianti sportivi del Coni. Il progetto della nuova casa della Roma ora viaggia a ritmi spediti e, guardando al futuro, descrive già una serie di volontà ambiziose. In una relazione tecnica del comune sono stati aggiornati alcuni dettagli rispetto allo stadio di Pietralata, che avrà 60.605 posti e una Curva in grado di ospitare 23 mila posti creando un vero e proprio “muro giallorosso” ispirato ai grandi impianti europei, come quello di Dortmund.
Dybala nel rendering dello stadio
Le attività parallele come il museo con store da oltre 3.600 metri quadrati e due grandi parchi destinati a vivere anche lontano dai giorni delle partite, senza dimenticare “la Boulevard Sud”, un percorso pedonale immerso nel verde che collegherà lo stadio alla stazione Tiburtina, sono solo alcune delle opere che verranno realizzate. Un’immagine dei nuovi rendering, infine, fa sognare i tifosi: proprio in quella grande Curva Sud, il club ha immaginato un maxischermo, dove ha scelto di proiettare un’immagine di Paulo Dybala, uno dei tre calciatori col contratto in scadenza tra pochi giorni. La Joya non è soltanto il leader tecnico della squadra, ma anche l’uomo immagine che la società intende spendere dentro e fuori dal campo, coinvolgendolo in tante iniziative che faranno da sfondo alle celebreazioni per il Centenario. Un indizio di permanenza in piena regola, dopotutto la fumata bianca per il rinnovo sembra davvero prossima.