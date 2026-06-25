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Roma, amichevole a Brighton ad inizio agosto

Continua a delinearsi il calendario dell'estate giallorossa: test probante in Inghilterra per la squadra di Gasperini
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Prende forma l'estate della Roma in vista della nuova stagione. La squadra di Gasperini, che si radunerà a Trigoria, svolgerà parte del suo ritiro precampionato in Galles e giocherà alcune amichevoli in terra britannica. Al fitto calendario che servirà ai giallorossi per presentarsi al meglio ai nastri di partenza della Serie A e della Champions League, si aggiunge il test con il Brighton.

 

 

Amichevoli con diversi gradi di difficoltà

Cannes, Borussia Dortmund, Cardiff, Newport County e Brighton, diverse gradazioni di difficoltà per la Roma nei test già definiti dal club, L'amichevole con i 'gabbiani' inglesi si disputerà all'Amex Stadium, sabato 8 agosto, alle 16 italiane. Sarà il remake di una sfida piuttosto recente, ma che sembra ormai lontanissima, quella del 2024, quando giallorossi e 'seagulls' si incrociarono agli ottavi di finale di Europa League, con De Zerbi e De Rossi sulle rispettive panchine. In Inghilterra si imposero di misura i padroni di casa, poi travolti per 4-0 nel retour match dell'Olimpico.

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