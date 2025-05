Roma, il discorso della squadra a Torino: "Sogno Champions per i tifosi e per Ranieri"

TORINO - Il sogno Champions passa da Torino ma anche da Venezia dove questa sera la Juventus quarta in classifica sfiderà la squadra di Eusebio Di Francesco alla ricerca della salvezza: per i bianconeri sarà Champions qualora trovassero la vittoria, in caso contrario invece dovranno attendere il risultato dell'Olimpico Grande Torino dove i giallorossi di Ranieri affronteranno i granata di Vanoli. Ecco, la Roma non vuole avere (ulteriori) rimpianti e giocherà contro il Toro pensando esclusivamente alla propria partita e a vincere , in modo tale da mettere pressione alla Juve che a quel punto - con i tre punti giallorossi - dovrà a sua volta cercare il successo per evitare il sorpasso.

Carica Roma

Così la squadra questa mattina nel ritiro torinese si è radunata per parlare della sfida di stasera: massima concentrazione, tutti focalizzati sugli ultimi novanta minuti della partita senza pensare al risultato di Venezia. Anzi, i giocatori hanno chiesto di non saperlo in campo per non fare calcoli e pensare esclusivamente alla vittoria. Dybala e Pellegrini, presenti a Torino nonostante infortunati, hanno caricato il gruppo, così come i leader che questa sera scenderanno in campo. E nel confronto di questa mattina il succo del discorso è stato: "Vincere per alimentare il sogno Champions, vincere per i nostri tifosi che sono stati al nostro fianco nonostante una stagione cominciata nel peggiore dei modi. Vincere anche per Ranieri, alla sua ultima partita in carriera, che ci ha fatto rinascere e ci ha regalato questo sogno di lottare ancora per un posto nell'Europa che conta". Insomma, la squadra è carica e tutti faranno il massimo. Se poi la Juve dovesse vincere, pazienza: la Roma ha dato tutto fino alla fine, ha compiuto una vera impresa ad arrivare all'ultima giornata in lotta per un posto in Champions, e in ogni caso giocherà la prossima stagione una competizione europea.