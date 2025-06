Gasperini, comincia l'avventura alla Roma: è arrivato a Trigoria. Ecco i prossimi passi

Grandi sorrisi del tecnico e naturalmente l'emozione del primo giorno di scuola, alla scoperta della nuova struttura e del personale che lo accompagnerà nel suo triennio in giallorosso.

Accompagnato dal direttore sportivo Ghisolfi e da Claudio Ranieri, Gasperini ha potuto scoprire il suo nuovo centro sportivo: è rimasto contento delle strutture di allenamento, delle attrezzature di lavoro e della cura dei numerosi campi nei quali farà lavorare la squadra.

La sorpresa di Gasperini all'arrivo a Trigoria

In generale è rimasto colpito dal centro sportivo, sia per la parte di lavoro sia quella operativa. Proprio per questo anche lui - come in passato gli altri tenici - opterà per lavorare a luglio dentro Trigoria per poi spostarsi i primi di agosto in ritiro all'estero. Presumibilmente come un anno fa in Inghilterra, a Burton upon Trent sede del centro federale della nazionale inglese.

I prossimi step di Gasperini e la Roma invece saranno la firma sul contratto - una volta conclusa la risoluzione con l'Atalanta - le classiche foto di rito e l'intervista ai canali ufficiali, aspettando la decisione sulla conferenza stampa di presentazione. Gasperini poi comincerà il lavoro con il suo staff pr organizzare l'estate tra allenamento e mercato: il tecnico non vede l'ora di tuffarsi in questa nuova avventura.