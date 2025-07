Roma, via al ritiro: Gasperini è arrivato a Trigoria tra l'entusiasmo dei tifosi

ROMA - Ci siamo, comincia la stagione della Roma, comincia l’avventura di Gian Piero Gasperini in giallorosso. Si riparte, e sarà tutto diverso. È cambiato l’allenatore, è cambiato lo staff, è cambiata la direzione sportiva e alcuni dirigenti, cambieranno anche alcuni giocatori. Resta però quel centro sportivo che è diventato un’eccellenza del calcio italiano e che naturalmente ha spinto il club ha programmare gran parte del ritiro estivo in casa. I campi sono in perfetto stato, la manutenzione estiva è stata completata in tutte le sue aree, dalla zona ristorazione a quella relax fino a quella notte che ospiterà i giocatori che lo richiederanno. Naturalmente la parte sportiva è quella tirata totalmente a lucido: palestra, spogliatoi, piscine, area fisioterapia e recupero: per i giocatori trascorrere il tempo in un centro sportivo perfetto non può che essere un incentivo a lavorare alla grande.