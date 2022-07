Roma, Dybala sceglie il numero di maglia: ringrazia Totti ma prende la 21

ROMA - Paulo Dybala ha deciso il suo numero di maglia nella sua nuova avventura alla Roma. Francesco Totti nel messaggio mandato alla Joya ieri pomeriggio gli aveva "concesso" la 10, anche Tiago Pinto in serata gli aveva fatto recapitare la maglia con il numero simbolo della Roma, ma alla fine l'argentino ha deciso per non prenderlo.

Dopo il colloquio avuto questo pomeriggio con Mourinho, Dybala ha deciso di non prendere quel pesante numero appartenuto a Totti ma di optare ancora una volta per la 21 che ha indossato anche alla Juventus. La Joya ha dovuto chiederlo a Matic, che aveva scelto il numero e lo ha indossato nelle ultime amichevoli: non c'è stato alcun problema, il serbo indosserà un altro numero e Dybala si prenderà il suo. E magari chissà la prossima stagione, se le cose andranno come i tifosi sperano, la 10 potrebbe avere un nuovo proprietario.