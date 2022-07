Roma, Dybala allo stadio per l'amichevole contro lo Sporting

ROMA - Alla fine ce l'ha fatta. Paulo Dybala all'inizio del secondo tempo ha raggiunto lo stadio di Algarve per assistere all'amichevole della Roma. L'attaccante argentino era rimasto nel resort distante circa un'ora di auto per continuare a lavorare insieme agli agenti e ai legali della Roma alla chiusura dell'affare e alle firme sul contratto. Tante ore trascorse a lavorare sulla parte burocratica dell'affare, poi lo spostamento allo stadio con indosso una maglia della Roma per sedere vicino a Tiago Pinto e tifare la sua nuova squadra.