Dybala alla Roma: la t-shirt celebrativa

A Roma è già Dybala mania. In attesa della presentazione allo stadio Olimpico i tifosi giallorossi sono davvero euforici per l'ingaggio dell'ex fanasista della Juve. Dybala ha scelto di non indossare la maglia numero 10, vestirà la numero 21 (gentilmente ceduta da Matic che vestirà la maglia numero 8). Per celebrare il prezioso acquisto da parte della Roma dei Friedkin il Corriere dello Sport ha pensato ad una bellissima iniziativa per tutti i tifosi. Da sabato 23 Luglio in tutte le edicole del Lazio potranno acquistareuna T-shirt per celebrare il nuovo idolo della Roma Paulo Dybala. La maglietta "21 - Pazzi di Joya" è disponibile in due diverse taglie: L e M.