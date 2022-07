Roma, Blanco in visita a Trigoria: 'Brividi' con Dybala

ROMA - Una visita gradita a Trigoria dove la Roma ha accolto un tifoso speciale come Blanco, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood cantando 'Brividi', gli stessi che lui e il resto del popolo giallorosso hanno poi provato con il trionfo della squadra di José Mourinho in Conference League. Sorrisi e abbracci con giocatori e dirigenti per il cantante, la cui visita è stata immortalata dalla Roma sui propri profili social con un video ('Finchè non mi seppelliscono' a fare da colonna sonora) e alcune foto.