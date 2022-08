Dybala, Roma e Argentina: il post social con la maglia scatena i tifosi

Paulo Dybala punta il Mondiale. L'attaccante della Roma, protagonista sul campo della Juve con un fantastico assist per il gol di Abraham, vuole giocare con l'Argentina il campionato del Mondo in Qatar e ha pubblicato su Instagram una foto in cui posa con la maglia della sua nazionale (firmata Adidas, futuro sponsor della Roma) in vista dei Mondiali in programma dal 20 novembre. Dybala ha accompagnato la foto con il messaggio: “Manca sempre meno...". La Joya vuole essere convocato da Scaloni e le sue prestazioni con la maglia della Roma saranno decisive per convincere il ct argentino. Intanto, però, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato all'Argentina, scatenando anche i tifosi giallorossi.