Infortunio Dybala, paura Roma: come sta e dove si è fatto male

ROMA - La Roma non può esultare per il gol del vantaggio contro il Lecce. Perché il suo realizzatore si è infortunato. Tutta la Roma è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio al quadricipite della coscia sinistra. L'argentino ha sentito dolore dopo aver calciato il rigore che ha riportato la Roma in vantaggio contro il Lecce. Nessuno festeggiamento con i compagni, l'argentino è immediatamente uscito dal campo con una smorfia di dolore e preoccupazione per l'infortunio che sarà valutato nelle prossime ore con gli esami strumentali.