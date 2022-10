Dybala, è il giorno degli esami: Roma con il fiato sospeso, cosa può succedere

ROMA - È il giorno della verità, quello in cui Paulo Dybala e la Roma scopriranno l'entità dell'infortunio della Joya. Dopo i due giorni attesi ad aspettare il riassorbimento del versamento, in giornata l'attaccante argentino potrà finalmente togliersi un peso dalle spalle, l'attesa di sapere la verità sul suo ko. Oggi Dybala verrà sottoposto alla risonanza magnetica che indicherà l'entità del suo infortunio alla coscia sinistra.

Sono ore d'attesa per lui, per la Roma e i tifosi. È praticamente certa la lesione al quadricipite, bisognerà capire però l'entità. Lo staff medico giallorosso accompagnerà il giocatore nella clinica per sottoporsi agli esami: se la lesione dovesse essere di primo grado, il giocatore sarebbe costretto a uno stop tra le tre e le quattro settimane. Il che significherebbe che potrebbe anche farcela a giocare una delle ultime partite della Roma prima della sosta (il derby?) e poi giocare il Mondiale. Se invece la lesione fosse di secondo grado, a quel punto Dybala direbbe addio al 2022, sia con il club sia con la sua Argentina. E darebbe l'appuntamento a Mourinho nel gennaio 2023, alla ripresa del campionato. Non resta che aspettare l'esame, il momento della verità si avvicina.