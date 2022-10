Roma, Dybala al lavoro tra i suoceri e la terapia di Nadal

Nessuno lascia solo Paulo Dybala: non lo lascia solo la Roma, che sta facendo di tutto per metterlo nelle condizioni di recuperare (forse) per le ultime due giornate prima del Mondiale; non lo lascia solo la nazionale argentina che, soprattutto attraverso Walter Samuel, gli è accanto ogni giorno con messaggi e chiamate; e non lo lascia solo la famiglia, suoceri compresi. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivati in Italia i genitori della compagna, Oriana Sabatini: il papà è Osvaldo Sabatini, fratello dell’ex tennista Gabriela e ex attore, la mamma è Catherine Fulop, attrice e modella venezuelana. Tutti insieme, compresa Alicia, la mamma di Paulo, per stare accanto all’attaccante della Roma che, tra Trigoria e palestra di casa, non perde un giorno di lavoro, in attesa della risonanza che, tra poco (entro la fine della settimana), farà il punto sulla lesione muscolare al retto femorale sinistro.