Dybala e il curioso aneddoto di Rincon: "Quando Paulo disse no alla Ferrari"

Tomas Rincon e Paulo Dybala, quando giocavano insieme alla Juventus, avevano un ottimo rapporto. Paulo era un ragazzo, alla seconda stagione in bianconero (2016-2017) Rincon con i suoi cinque anni in più gli faceva da fratello maggiore. Ma, in fondo, l’argentino non ne aveva così tanto bisogno. Perché, ha raccontato lo stesso Rincon, Dybala era già un ragazzo molto maturo. Una volta, infatti, al campo di allenamento, Dybala guardava con interesse la Ferrari del compagno che gli offrì di provarla. Con piacere, Paulo, all'epoca ventitreenne, non se lo fece ripetere due volte. A quel punto Rincon gli chiese come mai non la comprasse, visto che già era la stella della Juventus. E la risposta di Paulo lo lasciò senza parole.