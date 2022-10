Costretto a casa da una lesione al retto femorale sinistro, Paulo Dybala non dimentica la sua Roma. Per questo si immortala davanti al televisore mentre riprende il momento del rigore di Pellegrini. "Daje", scrive Paulo, esultando al momento del vantaggio giallorosso contro la Sampdoria. Dybala sarebbe voluto essere in campo con i suoi compagni, soffre a restare sul divano ma, esultando e soffrendo con loro, si sente comunque vicino alla squadra.