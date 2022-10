Dybala, pomeriggio di relax al Colosseo con Oriana. Ecco la reazione dei romanisti

Senza perdere neppure un'ora di fisioterapia, Paulo Dybala, tra ieri e oggi, ha staccato un po' la spina. Ieri sera è andato a cena in un ristorante di pesce in zona Parioli, con tanto di accompagnamento musicale, oggi pomeriggio, invece, ha visitato il Colosseo. Ed è stato bagno di folla dei tifosi e dei turisti che lo hanno riconosciuto. Con lui la compagna, Oriana Sabatini, e tutta la famiglia di lei, a partire dai genitori e dalla sorella. Un modo, mentre la Roma partiva per Helsinki, per godersi un po' la città e ricominciare, domani mattina, a lavorare anche otto ore al giorno per tornare in campo al Mondiale o, magari, anche prima della sosta.