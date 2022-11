Dybala no stop tra corsa, tapis roulant e pesi: ecco il super allenamento

ROMA - Paulo Dybala corre verso il rientro. Come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, l'attaccante argentino ha ricominciato a correre in campo e sta proseguendo alla perfezione il suo recupero dalla lesione al retto femorale sinistro. Tanto che la Joya oggi ha pubblicato anche un suo video dove spiega gli esercizi che sta svolgendo e manda un chiaro messaggio alla sua nazionale argentina: il recupero procede spedito e sarà a disposizione di Scaloni per il Mondiale. Corsa, tapis roulant, pesi e tanto ritmo: la Joya non si ferma ed è sempre più vicina al rientro.