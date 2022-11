Dybala contro il Torino ok, ma per pochi minuti

Paulo Dybala ci crede. In questi giorni ha ripreso a calciare, il suo recupero procede senza problemi e Paulo è molto fiducioso, si sente bene, è convinto di poter guadagnare la convocazione in nazionale, si sta allenando mattina e pomeriggio senza sosta. A metà settimana potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Giovedì con quelli che hanno giocato contro il Sassuolo e faranno solo lavoro di scarico, mentre venerdì parteciperà alla seduta che precede le scelte di Mourinho. Potrà essere convocato per la partita di domenica contro il Torino, per fare una manciata di minuti. La Federazione argentina lo ha inserito nelle preconvocazioni e Paulo è ottimista che possa rientrare nella lista definitiva dei 26 che partiranno per il Qatar che Scaloni diramerà lunedì prossimo. Anche in Argentina danno per probabile la convocazione della Joya. Domenica scorsa è stato inserito nella prima lista dei 32. Il Mondiale è ormai alle porte. Domenica 20 è prevista la partita inaugurale. Il commissario tecnico Scaloni ha fatto le sue scelte, che non dovrebbero escludere Paulo Dybala. Domenica sera, dopo lo sconfitta nel derby, Mourinho si era detto possibilista riguardo la convocazione di Dybala per domenica: «Paulo vuole andare al Mondiale, è logico, difficile dire di no. Se pensa di andare in Qatar e se c’è una buona evoluzione nel suo infortunio può starci domenica col Torino, ne abbiamo bisogno». Anche nel corso della partita, per quanto è pesata la sua assenza durante questo mese.