Dybala, domani il ritorno in gruppo. E lui manda un messaggio a chi sarà in Qatar

Domani sarà un giorno importante per Paulo Dybala: dopo la partita contro il Sassuolo l'argentino lavorerà in gruppo con i compagni che non giocheranno stasera, poi venerdì si allenerà con la squadra al completo. L'obiettivo è quello di giocare qualche minuto contro il Torino per poi andare in Qatar. La convocazione è ormai molto molto probabile e, magari, in Qatar Dybala incontrerà anche un gruppo di ciclisti argentini che stanno facendo 10mila chilometri per andare a Doha in bicicletta. A loro Paulo ha mandato un videomessaggio di in bocca al lupo con l'auspicio di incontrarsi al Mondiale.