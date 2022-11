Roma, sprint Dybala per il Toro. E l'Argentina lo aspetta

ROMA - Lionel Scaloni vuole aspettare Paulo Dybala , e manda un chiaro messaggio alla Roma , ma anche agli altri club che hanno argentini in rosa: «Stiamo parlando con le società, vorremmo che chi non è al 100% non giochi, ma è difficile». Ogni riferimento non è puramente casuale, il commissario tecnico della Selección teme il rischio di ricadute per quei giocatori che hanno subito infortuni muscolari, e spera che nelle ultime giornate dei rispettivi campionati possano riposare per essere pronti alla convocazione dell’Argentina . Naturalmente uno dei giocatori particolarmente sotto osservazione è proprio Dybala che negli ultimi giorni ha intensificato gli allenamenti e vuole una chiamata per la sfida di domenica contro il Torino. Difficile - se non quasi impossibile - vederlo in campo anche per pochi minuti, ma Mourinho lo vorrebbe in panchina per dare un segnale alla squadra e ai tifosi dell’Olimpico. E la stessa Joya vorrebbe esserci per mandare un messaggio a Scaloni.

Lista posticipata

Anche perché il ct argentino ha deciso di posticipare la presentazione della lista dei convocati per il torneo, per dare qualche giorno in più di lavoro a quei giocatori che stanno tornando dall’infortunio: «L’idea iniziale era di dare la lista in questo weekend, ma dato che stiamo avendo alcuni problemi con dei calciatori, slitteremo alla settimana prossima. Vogliamo essere completamente sicuri di poter contare su alcuni, che quando consegneremo l’elenco siano in grado di giocare. Sono dell’idea che debba venire chi è in forma, chi può raggiungere la sua massima espressione calcistica». Scaloni è stato chiaro: «Per il 22 novembre (la prima del Mondiale contro l’Arabia Saudita) però vogliamo che siano tutti disponibili. Potrebbe esserci un’eccezione, un rischio, ma non pensiamo oltre». Il riferimento è chiaramente per la Joya, che punta comunque a tornare totalmente a disposizione per metà novembre.

In gruppo

Da lunedì scorso l’attaccante ha ripreso ad allenarsi in campo utilizzando il pallone e svolgendo gran parte dei consueti esercizi atletici. Il dolore alla coscia per la lesione subita nella sfida contro il Lecce è ormai alle spalle e il recupero è quasi compleato. Passi avanti sono stati fatti negli ultimi dieci giorni, grazie al lavoro svolto a Trigoria con lo staff giallorosso e alla sua forza di volontà, determinante per rincorrere (nel vero senso della parola) l’obiettivo Qatar. Il nuovo step sarà tornare ad allenarsi con il gruppo. Inizialmente avrebbe dovuto farlo oggi, ma Mourinho ha concesso una giornata di riposo alla squadra e quindi l’appuntamento slitta a domani, con il lavoro in campo insieme ai giocatori che non sono scesi in campo a Reggio Emilia. Due giorni di lavoro con i compagni di squadra per strappare la convocazione con il Torino, salutare i tifosi dell’Olimpico e dargli appuntamento al 2023. Con la speranza di poter salutare anche la squadra e volare in Qatar. Anche per incontrare un gruppetto di ciclisti argentini che stanno facendo 10mila chilometri in bicicletta per andare a Doha. A loro Paulo ha mandato un videomessaggio di in bocca al lupo con l’auspicio di incontrarsi al Mondiale.