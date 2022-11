Dybala, allenamento in gruppo. Torino e Mondiale più vicini

Verso il Torino e, poi, verso il Mondiale. Paulo Dybala oggi ha svolto gran parte dell'allenamento in gruppo con i compagni e le sensazioni sono buone: per questo domani replicherà nella rifinitura e, se tutto continuerà per il verso giusto, sarà convocato per la sfida contro i granata di domenica pomeriggio. Poi l'obiettivo è quello di volare in Qatar: i media argentini lo danno in netto vantaggio su Correa. La strada adesso sembra davvero tracciata. E in discesa.