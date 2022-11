Dybala e il Mondiale, ecco la decisione ufficiale del c.t. Scaloni

Paulo Dybala ce l'ha fatta e ha coronato il suo sogno: giocherà il Mondiale con l'Argentina. Il c.t. della nazionale, Scaloni, alla fine non ha aspettato il fine settimana per le convocazioni e, nel pomeriggio, ha ufficializzato i nomi che, con Messi, partiranno per il Qatar. Oltre a Dybala, tra gli altri, anche i due della Juventus Paredes e Di Maria. Dybala oggi si è allenato in gruppo con la Roma, domani punta a fare lo stesso e ad essere convocato contro il Torino. Poi, solo poi, penserà alla Nazionale.