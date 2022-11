Dybala al Mondiale, il messaggio della compagna Oriana e la risposta di Paulo

Paulo Dybala va al Mondiale. Al settimo cielo lui, al settimo cielo la compagna Oriana Sabatini, che lo seguirà in Qatar. La ragazza sa bene, forse meglio di tutti, quanto Paulo ci tenesse ad andare in Qatar e, per questo, una volta diventata ufficiale la notizia della chiamata ha voluto mandare al fidanzato un messaggio sui social.