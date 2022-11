Mondiali Qatar, Dybala non vede l'ora: la Joya si carica così

ROMA - Via la maglia della Roma, la indosserà di nuovo nel 2023, Paulo Dybala ora si veste d'Albiceleste: è il momento di trascinare l'Argentina al Mondiale in Qatar. Ci siamo, ha spinto tanto per esserci dopo l'infortunio alla coscia che sembrava averlo messo ko da tutto, Roma e nazionale, invece la Joya non ha mollato ed è tornato a disposizione anche per l'ultima sfida dei giallorossi in campionato contro il Torino: è entrato nella ripresa, venti minuti di qualità, ha ribaltato la Roma (e pure il Torino), scuotendola e dandole un'anima e ha messo la firma sul pari in extremis, cogliendo la traversa prima del mancino in gol di Matic. È stato il migliore, quanto è mancato a Mourinho.