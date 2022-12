Dybala, dalla Croazia alla Croazia: Paulo e quel sogno realizzato

Dalla Croazia alla Croazia. Ci sono storie destinate a scrivere il destino di ognuno di noi, anche quando qualcosa di più grande si sta compiendo. Comunque vada, quella di domenica sarà la finale dell'Argentina di Leo Messi. E poi, solo poi, di tutti gli altri. Tra quegli altri c'è Paulo Dybala: protagonista nella Juventus fino a qualche mese fa, che l'ha mandato via senza eleganza né riconoscenza. Protagonista nella Roma, che lo ha preso a parametro zero ma quello che non ha speso di cartellino l'ha speso in termini di ingaggio e di amore. Per i tifosi Dybala è stato, da luglio, il re. Un amore incodizionato, che non ha vacillato neppure nelle scorse settimane quando sembrava che l'argentino pensasse più al Mondiale che al club. Non era vero, perché Dybala sapeva bene quanto una cosa fosse collegata all'altra. Semplicemente: stare bene con la Roma gli poteva consentire di scalare posizioni in nazionale dove, come logico, non era un titolare quando era al top e non poteva esserlo ora, che rientrava da un infortunio, ed era in bilico persino la convocazione. Ma per Dybala era importante esserci, far parte del gruppo e questo ha fatto, visto che fino a questa sera non aveva giocato neppure un minuto. Poi, però, qualcosa è cambiato.