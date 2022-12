Tutta la gioia di Dybala: "Non ci credevo più dopo l'infortunio, grazie allo staff dell'Argentina". E arriva il pensiero commovente per il padre

Lo ha voluto più di tutto: ci ha creduto Paulo Dybala, quando faceva fisioterapia a Trigoria, la lesione muscolare era sempre lì mentre il Mondiale sembrava allontanarsi. E, invece, Dybala ce l'ha fatta: ha giocato un quarto d'ora contro la Croazia, un minuto contro la Francia, ma non ha sbagliato il rigore più pesante della sua vita. Ed è diventato campione del Mondo con l'Argentina scrivendo il suo nome nella storia. Per questo, al Clarìn dice: "Quello che è successo oggi è nella storia. I tifosi in questo mese sono stati fantastici. Volevamo sollevare la coppa e festeggiare con loro".