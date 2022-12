Dybala, Mourinho lo aspetta: ecco quando può tornare a Roma

Dybala è tornato a casa, e lo ha fatto da campione del m ondo. La Joya dopo l'incredibile spettacolo di Buenos Aires si sta godendo la festa di Laguna Larga, la cittadina di diecimila abitanti nella provincia di Cordoba che è scesa per le strade a celebrare l'attaccante , l'orgoglio di tutti loro. Uno spettacolo mozzafiato per Paulo, incredulo per l'accoglienza: prima all'aeroporto, con centinaia di persone ad aspettarlo e tanta sicurezza a scortarlo fuori dal terminal. Poi è salito su un camion per percorrere le strade della sua infanzia dove tanti amici, conoscenti e cittadini del posto lo hanno festeggiato. Non solo Laguna Larga , tanti tifosi argentini di Cordoba e dintorni lo hanno aspettato per salutarlo e sventolare con lui la bandiera argentina.

La Roma

Anche lì una marea di maglie argentine, ma non solo. Nella diretta di Telecordoba partita nel tardo pomeriggio e proseguita fino a notte fonda, si sono viste anche tante maglie della Roma con il numero 21. «Grazie Roma, questo trofeo è anche vostro», aveva scritto sui social e sottolineato nuovamente dal palco della piazza principale dove ha parlato ai suoi concittadini. Perché Dybala è riconoscente al club giallorosso per averlo aiutato fino alla fine a superare la lesione muscolare, per aver lavorato a stretto contatto con lo staff medico della Nazionale per confermare la sua guarigione e spingere per una sua convocazione. E infatti , durante i festeggiamenti a Buenos Aires , Dybala ha anche sfoggiato un cappellino della Roma mentre esultava sul pullman scoperto insieme a tutti i suoi compagni dell’Argentina . Mourinho e la squadra si sono subito congratulati con lui, adesso sperano di poterlo presto riabbracciare a Trigoria. L'attaccante chiaramente godrà di qualche giorno di vacanza, ne avrebbe a disposizione dodici. La Roma spera che Paulo si tagli un po’ di ferie per tornare e preparare la ripresa del campionato: Mou vorrebbe riaverlo per il 27-28 dicembre invece di ritrovarlo nei primi giorni di gennaio. Intanto Paulo si sta godendo i festeggiamenti nella sua città.

La festa

«Per la prima volta un campione del mondo ha toccato il suolo di Laguna Larga». I tifosi in festa hanno accompagnato Dybala per tutto il tragitto: dall'ingresso in città fino alla piazza principale. La polizia ha aperto e chiuso il corteo, Dybala sul camion mostrava fiero la medaglia e salutava le persone per strada e sui tetti. Dietro di lui decine e decine di motorini suonavano il clacson in segno di festa. Le auto della polizia accendevano e spegnevano le sirene per richiamare l'attenzione di tutti i cittadini: «Dybala è qui, venite a salutare il campione». Paulo a stento ha trattenuto le lacrime: «Grazie a tutti per essere venuti, non vedevo l'ora di essere qui per festeggiare con tutti voi. È un'emozione unica, siamo un gruppo fantastico e portarvi questa gioia non ha prezzo». Poi dal palco della piazza un aneddoto sul rigore calciato in finale: «Avevo pensato di incrociare il tiro ma il Dibu Martinez mi ha detto che dovevo calciare in mezzo perché Lloris si tuffava sempre. Per fortuna l'ho ascoltato». Tante foto, tanti autografi, tanti abbracci. Perché Dybala ha incontrato i vecchi amici dell'infanzia, quelli che non ha mai perso di vista, ma anche la famiglia e i parenti. Ha cenato con loro, a casa di un amico, chiaramente con l'asado. E la fidanzata Oriana? Lei non può essere che orgogliosa e adesso si godrà con lui il meritato riposo in vacanza. Prima del rientro a Roma: Mou spera il prima possibile.