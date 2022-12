Mourinho e la Roma sorridono: all'alba è sbarcato Dybala

E' arrivato a Roma all'alba, provato dopo le 13 ore di volo dall'Argentina ma, comunque, disponibile con quei tifosi che, nonostante orario e temperature, gli avevano portato maglie da firmare. Paulo Dybala, un mese e mezzo dopo la partenza per il Qatar, torna a Roma da campione del Mondo e a Fiumicino, accolto da due addetti alla sicurezza della Roma e da un minivan, non dice no a nessuno, Stanco, ma gentile e sorridente, si ferma per foto e autografi, firma maglie della Roma e dell'Argentina, fa selfie e poi va via, verso casa. Nessuna parola ai cronisti presenti, si limita a sorridere e a dire "Sì" quando gli chiedono se ha sentito Mourinho e incassa i complimenti per la vittoria della sua Argentina. Da oggi, però, il Mondiale è passato: c'è la Roma e una stagione che ripartirà tra meno di una settimana.