Dybala a Trigoria, De Paul a Madrid, Di Maria e Paredes in vacanza: ecco il retroscena

Dybala e le vacanze tagliate per la Roma

Paulo Dybala, ad esempio, ha scelto di godersi soli 10 giorni di ferie, Natale compreso, in Argentina. Poi, dopo aver parlato con Mourinho, ha scelto di rinunciare a cinque giorni di vacanza per ripresentarsi oggi a Roma. Per De Paul sono stati 6 i giorni in meno, per Lautaro dovrebbero essere quattro. Paredes e Di Maria, invece, a meno che non ci ripensino, torneranno a Torino il 2 gennaio, sua Maestà Messi direttamente il 3. E' vero che, rispetto a Dybala magari, sono più stanchi perché hanno giocato di più, ma è vero anche che questo è stato un Mondiale atipico e i club, con i rispettivi tifosi, magari si aspettavano qualche accortezza in più.